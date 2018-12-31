Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti

48 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:56 Kaynak: İHA

Politika
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