MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti
48 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı telefonla arayarak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:56 Kaynak: İHA
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