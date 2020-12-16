MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir. Ne var ki, bu metinde bölücü HDP'nin gene imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye'ye saldırmış, ABD'nin yanında saf tutmuştur." - ANKARA