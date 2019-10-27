MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar"

-"3 buçuk aydan beri dinliyorum. Hepsini üst üste koyuyorsunuz, şimdi yeni bir moda var ya sıfır atık diyorlar. Bütün fikirler sıfır atık"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.