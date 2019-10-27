Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum,...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum,...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar" -"3 buçuk aydan beri dinliyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar"

-"3 buçuk aydan beri dinliyorum. Hepsini üst üste koyuyorsunuz, şimdi yeni bir moda var ya sıfır atık diyorlar. Bütün fikirler sıfır atık"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum,...

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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