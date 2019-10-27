MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum,...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar" -"3 buçuk aydan beri dinliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar"
-"3 buçuk aydan beri dinliyorum. Hepsini üst üste koyuyorsunuz, şimdi yeni bir moda var ya sıfır atık diyorlar. Bütün fikirler sıfır atık"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.
PKK yandaşları Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in binasını işgal etti Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı KKTC'den Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: Mustafa Akıncı'yı faşizan bir üslupla hedef aldı PKK yandaşları, İtalya'da Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp çevreyi ateşe verdiler