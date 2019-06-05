MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye
terör belasından kurtarılmış olacaktır."
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