Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:37 Kaynak: AA
MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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