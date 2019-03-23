MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist Sevicilerle Aramızda Yapılacak İlk Kritik Seçim Olacak"
29 dakika önce
IHAAW144819-SIY/23-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist sevicilerle aramızda yapılacak ilk kritik seçim olacak" 23.03.2019 14: 48: 19 TSI NNNN.
IHAAW144819-SIY/23-03-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist sevicilerle aramızda yapılacak ilk kritik seçim olacak" 23.03.2019 14: 48: 19 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:54 Kaynak: İHA
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