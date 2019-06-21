MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına...
23 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:31 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur."
Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama
Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü
Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek
ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi