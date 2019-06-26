MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır"
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye
, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır" - ANKARA
İstanbul seçimi sonrasında Bahçeli'den kurmaylarına ültimatom
Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi
MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama
Yüzerken kayalıkların arasında buldu, yerinden çıkarınca gözlerine inanamadı