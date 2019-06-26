Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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