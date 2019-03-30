Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle Mücadelede Dağa Çıkamayanlar, Kalkmışlar PKK'nın Şemsiyesi...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle Mücadelede Dağa Çıkamayanlar, Kalkmışlar PKK'nın Şemsiyesi...

5 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar"

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:51 Kaynak: AA

MHP, Şemsi Tebrizi, PKK, Devlet Bahçeli, Güncel
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