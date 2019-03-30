MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle Mücadelede Dağa Çıkamayanlar, Kalkmışlar PKK'nın Şemsiyesi...
5 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar"
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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