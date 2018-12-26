MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle Mücadeleyi Kesintiye Uğratmamak, Yarıda Bırakmamak İçin...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: AA
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