Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle Mücadeleyi Kesintiye Uğratmamak, Yarıda Bırakmamak İçin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle Mücadeleyi Kesintiye Uğratmamak, Yarıda Bırakmamak İçin...

57 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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