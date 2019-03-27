MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e Peşkeş Çeken Karanlık İmzası...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:13 Kaynak: AA
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