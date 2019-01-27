Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Trump'ın Maduro'ya Darbe Teşebbüsünü Şiddetle Kınıyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Trump'ın Maduro'ya Darbe Teşebbüsünü Şiddetle Kınıyorum.

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Maduro'nun teslim olmaması dileğimdir"
"Zulüm 1453'te başladı diyen soysuzlarla görülecek hesabımız vardır"
"Hem dava adamı hem de insan azmanı olunmaz. Hem ülkücü hem eyyamcı ve entrikacı olunmaz"
"Zillette hayır, umut, gelecek yoktur. Cumhur ittifakı zilleti silip süpürecektir. Milli beka için Cumhur ittifakının varlığına kanaat getirdik. Zilleti her seviyede etkisizleştirmek için kutlu bir sefere çıktık"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. CHP yine yanlış taraftadır. Malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim zannederler. Bunlarda vatana sadakat sorunu vardır"

İSTANBUL(İHA)- MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin İstanbul İl Teşkilatlarıyla toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:59 Kaynak: İHA

Donald Trump, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı Binali Yıldırım: Genel Başkan'ın Ziyareti Cumhur İttifakı'na Güç Vermiştir

Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:21:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Trump'ın Maduro'ya Darbe Teşebbüsünü Şiddetle Kınıyorum.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]