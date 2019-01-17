MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Trump'ın Türkiye'ye Yönelik Tehdit İçeren İfadeleri) Trump'ın Ağzını...
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeleri) Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "( Trump
'ın Türkiye
'ye yönelik tehdit içeren ifadeleri) Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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