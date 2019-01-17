MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump, Yaklaşık 30 Kilometre Derinliğinde Bir Güvenli Bölgeden...
12 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Trump
, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır. Şayet kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge, tamamen Türkiye
'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:18 Kaynak: AA
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