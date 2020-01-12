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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:28 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır."
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