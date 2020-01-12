MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır."

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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