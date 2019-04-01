MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk Milleti Engin Sağduyusunu Göstermiş, Bekasına ve Birliğine Muazzam...
53 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA
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