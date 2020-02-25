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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin kimlere hizmet ettiği milli vicdanlarca malumdur.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin kimlere hizmet ettiği milli vicdanlarca malumdur." - ANKARA
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