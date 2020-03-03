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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim Esed'in kafasına çuvalı...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim Esed'in kafasına çuvalı geçirmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim Esed'in kafasına çuvalı geçirmelidir." - ANKARA
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