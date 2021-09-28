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Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir" - Son Dakika

Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir"

28.09.2021 16:06
Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında, "Türkiye-ABD ilişkilerinin mazisi 75 uzun yıla dayanırken, NATO bünyesindeki müttefiklik hukuku da 69 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak iki ülke arasında kurulan köklü münasebetlerin dengeli ve istikrarlı gelişiminden bahsetmek, ilaveten tutarlılık ve samimiyet içeren yapısından söz etmek neredeyse imkansızdır. İnişli çıkışlı bir görüntü çizen, engel ve engebelerle çivilenen Türkiye-ABD diyalogları bugüne kadar dostluğun ruhuna muarız, ittifak ahlakına mugayir, karşılıklı hak ve çıkarlarla muhataralı bir sürece hapsolmuştur. Buradaki ve bundaki başlıca kusur hiç kuşku yok ki ABD'nin sancılı diplomatik adımlarından ve sakat politik uygulamalarından kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DOSTLUĞU ARANAN, MÜTTEFİKLİĞİ GÜVEN VEREN BİR ÜLKEDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin müttefiklik ahlakına, stratejik ortaklık aklına titizlikle riayet etmesine rağmen, ABD'nin tavrı ve tutumunun her seferinde sorun çıkaran, kriz üreten, baskı ve şantaja bel bağlayan küstah bir anlayış etrafında kümelendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır. Dostluk ve ittifak ilişkisinden söz açılacaksa, iki devletin eşitlik temelinde, egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına karşılıklı ve aynı anda saygı gösterilmesi de kaçınılmaz bir zorunluluktur. Türkiye dostluğu aranan, müttefikliği güven veren bir ülkedir. Aynı hususu ABD için söylemek geldiğimiz bu aşamada mümkün görülmemektedir. ABD'nin politikalarına serpiştirdiği husumet tortularıyla ülkemizi her seferinde köşeye sıkıştırmaya, sabrını zorlamaya, siyasi ve ekonomik ablukalarla bezdirmeye çalıştığı gözlerden uzak tutulamayacak bir vakıadır. Türkiye tam bağımsızdır. Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel hüviyeti ve kaderinin yol haritası onurlu bağımsızlıkla çerçevelenmiştir. Dünya üzerinde hiçbir güç merkezi, hiçbir mütehakkim veya muhasım ülke bu gerçeği değiştiremeyecektir."

"BİDEN YÖNETİMİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE GEÇİRMİŞ, KANLI VE KAHREDİCİ BİR İTTİFAK ÇEMBERİ OLUŞTURMUŞTUR"

Türkiye-ABD arasında kurulan diyalogların soğumasının, hatta gerilim hattına havale edilmesinin ciddi bir mesele olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu açmazın sorumlusu da Biden yönetimidir. Mevcut ABD yönetimi; terör örgütleriyle içlidışlı, canciğer kuzu sarması, al takke ver külah içindeyken, Türkiye'ye mesafe koyup taciz ve tahrik kampanyasına hız vermesi öncelikle müttefiklik mimarisine en ağır darbedir.

Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye'nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşanan zincirleme rezaletler, PKK/YPG/PYD'ye göz göre göre verilen mali, mühimmat, silah ve askeri destekler bunun en açık ispatı niteliğindedir. ABD yönetimi bir yanda suç işlerken, diğer yanda insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tamamıyla kast eden bir ilkelliğin ve iradesizliğin pençesindedir. Türk milletinin ve Türk devletinin böylesi bir vandallığı kabulü eşyanın tabiatına, insanlığın ortak mirasına aykırıdır" açıklamasında bulundu.

"TASARININ KABULÜ YALNIZCA SKANDAL, YALNIZCA SKOLASTİK BİR KARAR DEĞİL, AYNI ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE KARŞI TAKİP EDİLEN DÜŞMANCA POLİTİKALARIN DA BİR PARÇASIDIR"

Yaptığı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi'nin, "Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının" araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulünü en sert şekilde eleştiren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır. Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'ne verilen 'Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının' araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye'ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır.

Temsilciler Meclisi'ne söz konusu tasarıyı hazırlayıp vermek, ardından utanç verici şekilde kabul etmek insan haklarına; fikir, düşünce, ifade ve siyasi hürriyetlere dehşet verici bir suikasttır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket önerge sahibiyle birlikte kararı ve oy verenleri lanetlemektedir.

PKK/YPG/PYD'nin görüş ve kavrayış açısıyla Ülkü Ocaklarına yaklaşanlar, terörist organizasyonun bizatihi failleri, fanatik mensuplarıdır. Çünkü terörizme destek verenler, en az teröristler kadar mesul, melun ve mendeburdur."

"ABD NE YAPARSA YAPSIN ÜLKÜCÜ HAREKET'İ SİNDİREMEYECEK, BOYUN EĞDİREMEYECEKTİR"

Ülkü Ocaklarını insanlık alemi huzurunda karalama teşebbüsünün terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir komplo ve Türk-İslam medeniyetine doğrultulmuş silah olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu çarpıklığın bir başka örneğinin Almanya'da Sol Parti kanalıyla körüklenmek istenmesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i asla yıldıramayacak, asla diz çöktüremeyecektir. Türkiye ABD'ye mahkum olamayacaktır. Uyanan dev ayağa kalkmakla kalmamış ön almaya, öncü olmaya, inisiyatif üstlenmeye, sürekli ilerlemeye, ilerledikçe de onu bunu rahatsız etmeye başlamıştır. ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir. Asıl terörist organizasyonun terör örgütlerine destek verenler olduğunu artık görmeyen, duymayan, bilmeyen de kalmamıştır. Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir. Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır. ABD'nin politikaları yapıcı, iyi niyetli, dostane olmadığı gibi, müttefiklik ilkelerine de terstir" dedi.

"TÜRKİYE SEÇENEKSİZ DEĞİLDİR, ÇARESİZ HİÇ DEĞİLDİR"

Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında inşa edilen Türkevi'ne de değinen Bahçeli şu açıklamaları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler binasına çok yakın bir yerde, Newyork'un en işlek caddesinin kavşak noktasında 36 katıyla yükselen ve muazzam bir başyapıt olan Türkevi'nin açılışına Biden'ın katılmayışı hem bir nezaketsizlik hem de gerilen ilişkilerin hazin bir sonucudur. Türkiye seçeneksiz değildir. Çaresiz hiç değildir. Türkevi vasıtasıyla, 193 üyeli Birleşmiş Milletler'e ve ABD'ye aynı anda komşu olduğumuz ortadadır. Biden yönetiminin şaşı bakışı, bölgesel ve küresel planda ülkemiz üzerinde oyun kurma telaşı elbette beyhude bir çabadır.

Türkiye'nin gerçek komşuları vardır, dünya ABD'den ibaret, ABD'yle ihata edilmiş de sayılamayacaktır. ABD Başkanı Biden, Türkiye'yi hafife almasının, hakir görmesinin ciddi sonuçlarına günü saati geldiğinde mutlaka katlanmak durumunda kalacaktır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket beklenen günün özlemini duyarak, sertleşen kuşatmayı insanüstü bir mücadele ve imanlı duruşuyla yarmak için devletiyle, milletiyle, mukaddesatıyla kenetlenerek varlığını devam ettirecektir."

(Utku Şimşek/İHA)

Bahçeli: ABD ne yaparsa yapsın, Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'ABD ne yaparsa yapsın, Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir" - Son Dakika
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