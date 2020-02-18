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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye bir yandan sınır ötesinde bir yandan da sınır içinde milli bir...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye bir yandan sınır ötesinde bir yandan da sınır içinde milli bir direniş halindedir.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye bir yandan sınır ötesinde bir yandan da sınır içinde milli bir direniş halindedir." - ANKARA
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