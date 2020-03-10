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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir."
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir." - ANKARA
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