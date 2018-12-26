MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de Bir Küresel Güç Zirvesi Yapılmasında Yarar Vardır."
1 saat önce
IHAAW103651-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de bir Küresel Güç Zirvesi yapılmasında yarar vardır.
IHAAW103651-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye
'de bir Küresel Güç Zirvesi yapılmasında yarar vardır." 26.12.2018 10: 36: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: İHA
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