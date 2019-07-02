Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.

17 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika
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