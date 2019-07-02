MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.
17 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye
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