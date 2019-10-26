Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel...
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel...

33 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır."

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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