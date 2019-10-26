MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:10 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır."
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