MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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