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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun...
20 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Türkiye'nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır" dedi. - ANKARA
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