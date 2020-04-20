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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:40 Kaynak: AA
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