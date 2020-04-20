MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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