MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır." - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır.' - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır."

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Şam, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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