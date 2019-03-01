Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e Taşıyacak Muazzez İrade ve İtibarın Adı Cumhur...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e Taşıyacak Muazzez İrade ve İtibarın Adı Cumhur...

1 saat önce

IHAAW172750-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı'dır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
IHAAW172750-SIY/01-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı'dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet'in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019'da 24 Haziran seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesi yegane amaçtır" dedi. 01.03.2019 17: 27: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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