MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e Taşıyacak Muazzez İrade ve İtibarın Adı Cumhur...
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IHAAW172750-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı'dır.
IHAAW172750-SIY/01-03-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı'dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet'in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019'da 24 Haziran seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesi yegane amaçtır" dedi. 01.03.2019 17: 27: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:33 Kaynak: İHA
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