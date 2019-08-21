Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye...

59 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır."

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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