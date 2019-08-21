MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır."