Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor.
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor.

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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