MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir."
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22.06.2020 21:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını... - Son Dakika