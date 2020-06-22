MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa , Libya 'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir."

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