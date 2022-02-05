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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

05.02.2022 11:18

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı çerçevesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ve Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'nı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı çerçevesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ve Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'nı ziyaret etti.

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampı başladı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı.

'Gökbörü Otağı'nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre partililerle sohbet etti. Ardından Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'na bir ziyaret gerçekleştiren Bahçeli, sonrasında toplantının yapılacağı otele hareket etti.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kızılcahamam, Ülkücü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika
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