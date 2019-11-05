Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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