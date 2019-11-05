MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir." - ANKARA
Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi Bahçeli'den, Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Haksızlık ve hadsizliktir HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Afrin'e iyi hizmetler gidiyor" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi Emre Can gönlünü Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırdı