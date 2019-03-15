Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın Ki, 'Allah Bes, Baki Hevestir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın Ki, 'Allah Bes, Baki Hevestir.

6 dakika önce

IHAAW123854-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın ki, 'Allah Bes, Baki Hevestir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
IHAAW123854-SIY/15-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın ki, 'Allah Bes, Baki Hevestir.' 'Galip Olan Yalnızca Allah'tır.' Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. cumamız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin." 15.03.2019 12: 38: 54 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Politika
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