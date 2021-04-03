MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı Açıklaması

03.04.2021 21:17
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 24. yılında hürmet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Kovit-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkeş'e manevi görevlerini Anıtmezar'da gerçekleştirememenin hüznünü yaşadıklarını vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:

"Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır. Dünyadaki bütün atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını samimiyetle savunan, yüksek iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların liderliği altında başlamış ve başarılmıştır. Büyük davaların çoğu, öncelikle, bu seçkin insanların omuzlarında taşınmış ve ancak onların heyecanıyla yoğrulduktan sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet çizebilmiştir."

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu açıdan bakıldığında, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği davasının günümüze kadar uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz merhum Türkeş Bey'dir. Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, varlığı ile bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Bu itibarla seksen yıllık hayatının bütün yönleriyle tanınmasının, bugün onun hatıra ve emanetleriyle yürüttüğümüz siyasal mücadelemize, hatta Türk siyasetinin mana ve muhtevasına ayrı bir güç, özel bir anlam katacağı kanaatindeyim."

"Türkeş'in emanetleri emin ellerde"

Merhum Türkeş'in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları'nın emin ellerde ve ehil yüreklere teslim olduğuna işaret eden Bahçeli, "Hiçbir fitne/fesat eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bugün milletimizin gönlünde taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye karşıtlarının haricinde, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, MHP'nin istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak iradesiyle millete hizmet yolundan asla sapmayacağının altını çizerek, "Her zaman olduğu gibi Türk-İslam ülküsü, güvence olmayı sürdürecektir. Milliyetçiler, ülke sorunlarını aşmanın yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, insanlarımızı birbirine düşürmek gibi sakıncalı yöntemlerle bulunamayacağını bilmektedir." ifadelerini kullandı.

Birlik, uzlaşma, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma ile huzur, refah, istikrar ve güçlü bir Türkiye'nin kapısının ardına kadar aralanacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bize düşen görev, binbir emekle elde ettiğimiz siyasal kazanımlarımızı geriye döndürecek ve fikri mücadelemizin hızını yavaşlatacak tuzaklara dikkat etmek olmalıdır. Vefatının 24. yıldönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ayrıca dava şehitlerimize, fani hayattan göç etmiş değerli Ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı Açıklaması - Son Dakika


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