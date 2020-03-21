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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir"
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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