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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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