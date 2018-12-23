MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Av Tüfeği Hediye Edildi
1 saat önce
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Aydın il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, av tüfeği ve çeşitli hediyeler takdim etti.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP
) Aydın
il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'yi ziyaret ederek, av tüfeği ve çeşitli hediyeler takdim etti.
MHP Aydın İl Teşkilatı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Ankara
'da ziyaret etti. Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu
, İl Başkanı Burak Pehlivan
, Nazilli
Belediye Başkanı Haluk Alıcık
, İncirliova
Belediye Başkanı Gürşat Kale
ve Germencik
Belediye Başkanı Ümmet Akın
katıldı. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Devlet Bahçeli'ye av tüfeği ve efe kıyafetli fotoğrafını hediye etti. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebedi mekanı Anıtkabir
'i, ardından Başbuğumuz Alparslan Türkeş
'in kabrini ziyaret ettik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile bir süre istişare ettik. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili emir ve talimatlarını aldık. Teşkilatlarımızın gönlü, efelerimizin yüreği, hemşehrilerimizin sevgisi ile hazırlanmış hediyelerimizi takdim ettik. Genel Başkanımız Bahçeli'nin hemşerilerimize sevgi ve muhabbet dolu selamları var" dedi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:28 Kaynak: DHA
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