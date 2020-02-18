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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir darbe ihtimalini bile dillendirmek bu ülkeye ihanettir.
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir darbe ihtimalini bile dillendirmek bu ülkeye ihanettir.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir darbe ihtimalini bile dillendirmek bu ülkeye ihanettir. Darbe demek karanlık demektir." - ANKARA
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