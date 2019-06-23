MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır."
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