MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Darbe Senaryoları Dillendirenlerin, Bunun İçin El Ovuşturanların...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:48 Kaynak: AA
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