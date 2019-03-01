Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Hükümet Sistemini Hırpalamak ve Hüsrana Uğratmak İçin Nöbete...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Hükümet Sistemini Hırpalamak ve Hüsrana Uğratmak İçin Nöbete...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler, alenen Türkiye'nin sırtındaki kamburlardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler, alenen Türkiye'nin sırtındaki kamburlardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Türkiye, MHP, Hükümet, Devlet Bahçeli, Güncel
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