Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki Hunhar Terör Saldırısını Nefretle Lanetliyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki Hunhar Terör Saldırısını Nefretle Lanetliyorum.

54 dakika önce

IHAAW123755-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
IHAAW123755-SIY/15-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." 15.03.2019 12: 37: 55 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda, Politika
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