MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki Hunhar Terör Saldırısını Nefretle Lanetliyorum.
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IHAAW123755-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum.
IHAAW123755-SIY/15-03-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Yeni Zelanda
'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." 15.03.2019 12: 37: 55 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
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