Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Tablo Korkunçtur ve Tablo İnsanlık...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Tablo Korkunçtur ve Tablo İnsanlık...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:56 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:58:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Tablo Korkunçtur ve Tablo İnsanlık...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]