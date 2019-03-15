MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Tablo Korkunçtur ve Tablo İnsanlık...
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:56 Kaynak: AA
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