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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdur.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdur." - ANKARA
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