MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdur." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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