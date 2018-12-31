Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti

41 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:02 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Politika
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