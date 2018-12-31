MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti
41 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:02 Kaynak: AA
Yılbaşı Nedeniyle Metro Seferleri 02.00'ye Kadar Uzatıldı
Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak