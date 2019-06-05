MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:50 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu
'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil
İmamoğlu Washington Post'a yazdı: İstanbul'da yarışı kazandım ve bir kez daha kazanacağım
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim
Van, İranlı turistler için seferber oldu!