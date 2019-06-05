Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir."
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:50 Kaynak: AA
MHP, Devlet Bahçeli, İmamoğlu, Politika
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