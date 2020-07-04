MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır."

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