MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu Karanlığa Çıkan, Rotası Meçhule Sapan, Felaketlere Kılavuzluk...
18 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?"
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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