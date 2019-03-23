Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu Karanlığa Çıkan, Rotası Meçhule Sapan, Felaketlere Kılavuzluk...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu Karanlığa Çıkan, Rotası Meçhule Sapan, Felaketlere Kılavuzluk...

18 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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