Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı Milli Güvenlik Sorunudur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı Milli Güvenlik Sorunudur.

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana'ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:42 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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