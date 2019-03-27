MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı Milli Güvenlik Sorunudur.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye
'nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana
'ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP
'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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